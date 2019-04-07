محافظ أسوان يسحب رخصة سائق ويغرمه بسبب «غسل سيارته»

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محافظ أسوان يغرم سائقا لضبطه خلال غسل سيارته

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الأحد، تطبيق العقوبات التي أعلن عنها بشأن منع غسل السيارات فى الشوارع، للحفاظ على المياه فى إطار توجيهات الحكومة، حيث سحب رخصة أحد السائقين بعد ضبطه يغسل سيارة "ميكروباص" رقم "6494 ص و أ" بطريق الكورنيش بالمخالفة للقرار الصادر. وأعلن المحافظ أنه تقرر توقيع غرامة فورية على السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، مشددًا على مسؤولى المرور التعامل السريع مع أي سائق أو صاحب سيارة يقوم بهذه المخالفة، التي تسيء للمظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ لطريق الكورنيش، حيث كلف مدير إدارة المراسى السياحية، بالتنسيق مع إدارة حماية النيل التابعة لوزارة الري، وأيضا الشؤون القانونية بالمحافظة، لمراجعة كل العقود والتراخيص المبرمة من حماية النيل والمحافظة مع الشركات المؤجرة للمراسى السياحية بالكورنيش الجديد

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