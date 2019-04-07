شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحدد 5 شروط لاعتماد شركات بحوث المشاهدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الأحد، والمشكلة بقرار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وذلك برئاسة اللواء أبوبكر الجندي، وحضور الدكتور إبراهيم حجازي، ووكيلي المجلس الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي والإعلامي محمد العمري، والأمين العام أحمد سليم.

وبحسب بيان، استقرت اللجنة في أول فعالية لها بعد تشكيلها على الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار والتي تضمنت خمسة شروط؛ وهي أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثنى من ذلك مراكز البحوث العلمية العلمية داخل الجامعات وخارجها والمنشأة وفقًا للقانون المصري وتعمل في مصر، وألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرته لا تقل عن عشر سنوات.

كما اشترطت الموافقة على شروط العمل ومنها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمر، للتأكد من استيفائها للشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد، كما تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بأي تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها، ولا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة بالتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها.