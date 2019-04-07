شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يمثل مصر في منتدى الشباب الثامن بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس، إلى أمريكا على رأس وفد مصري لحضور منتدى الشباب الثامن الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان التمكين والإدماج والمساواة.

وسوف يشارك في المنتدى عدد من وزراء الشباب من مختلف دول العالم وكبار المسئولين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمعنين بقضايا الشباب وعدد كبير من الشباب حول العالم.

وأكد صبحي أن المنتدي يعطي الفرصة للشباب لتبادل الرؤي والأفكار حول الموضوعات محل اهتمامهم ويمكنهم من توصيل أصواتهم لصانعي القرار، كما يركز هذا العام على مناقشة ستة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم الجيد والنمو الاقتصادي- العمل اللائق- الحد من عدم المساواة- قضايا السلام والعدل والمناخ- دور المؤسسات المعنية بالشباب من تمكين الشباب في تحقيق تلك الأهداف ومتابعة نتائجها.

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كما يضم المنتدي العديد من الجلسات الفرعية حول الاهتمامات والأولويات الأقليمية الرئيسية للشباب فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العديد من الحوارات التفاعلية حول السلام والأمن والتحديات والآفاق الجديدة وتطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل ومزدهر.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في المائدة المستديرة الوزارية بعنوان «الشباب ٢٠٣٠ مع ومن أجل الشباب».

جدير بالذكر أن نتائج هذا المنتدي سوف يتم مناقشتها خلال قمة المنتدي السياسي رفيع المستوي المزمع عقدة هذا العام بمشاركة عدد من رؤساء الدول

ويلتقي الوزير على هامش الملتقي بكل من المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة خاصة في ضوء عقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أيضا خلال الشهر الجاري، والسيده شما المزروعي وزيرة الشباب بدولة الامارات العربية، ووزيرة الشباب والمرآه بالنمسا، ورئيس مجموعة ال ٧٧ والصين مجموعة الامم المتحدة للشباب والأطفال ومبعوثة أمين عام الأمم المتحدة للشباب.