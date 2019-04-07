شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتقدم مشيعي جنازة الشهيد ماجد عبدالرازق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمود توفيق، وزير الداخلية، مشيعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبدالرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح الأحد، إثر قيام أحد الجناة بإطلاق أعيرة نارية تجاهه والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد في السيارة التى كان يستقلها الجاني ومرافقوه بدائرة قسم شرطة النزهة.

تم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

وتنعى وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.

تشيّيع جنازة عسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد