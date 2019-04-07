شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عطية رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان «مسرح الجنوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهواري، فى دورته الرابعة اختيار الدكتور حسن عطية، الرئيس السابق للمهرجان القومى للمسرح، وعميد معهد الفنون المسرحية الأسبق، رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الرابعة من المهرجان المقامة فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 إلى 17 إبريل 2019، برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة أسيوط، وجامعة أسيوط، وشركة HK للاستثمار الزراعى، والنقابة العمالية المهنية للفلاحين، والمزارعين بأسيوط، ومؤسسة «حراء» للتوريدات، ومؤسسة «ريفيرا إيجيبت» للتجارة والاستثمار، وفندق إيجيلكا العائم ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.

وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج والمؤلف شاذلى فرح، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، ومهندس الديكور الكبير محيي فهمي، والذى حصلت مسرحيته «الطوق والإسورة» على جائزة الشيخ سلطان القاسمى بمهرجان المسرح العربي.