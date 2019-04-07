شكرا لقرائتكم خبر عن في افتتاح معرض دسوق للكتاب.. «الحاج»: نتوسع في مشروع الـ100 معرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، الأحد، معرض دسوق السادس للكتاب بحديقة مجلس مدينة دسوق، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من ٧ حتى ١٦ أبريل الجارى ،بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد كبير من الكتاب، والشعراء.

وفى كلمته قال د. هيثم الحاج، إنه للعام السادس على التوالي تقيم هيئة الكتاب معرض دسوق للكتاب في واحدة من أكثر مدن مصر إقبالا على الثقافة وواحدة من أكثر المدن إنجابًا للمبدعين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن «المشروع الذي تحاول الهيئة دائما أن تتوسع فيه هو مشروع المائة معرض في مختلف محافظات مصر، وهذا العام سنقيم اكثر من معرض في المحافظة الواحدة وتستعد هيئة الكتاب للمعرض الثانى لمحافظة كفر الشيخ بالمدينة نفسها في دورته الثالثة».

Advertisements

وقال محافظ كفر الشيخ إن «المعرض يشكل منبرا مفتوحا لكافة الاتجاهات الأدبية والثقافية والعلمية، كما نؤكد من خلال المعرض على رسالة مصر عبر التاريخ في نشر الثقافة، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بالثقافة ونشر الوعى بين كل فئات المجتمع»، كما وجه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وللدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب على هذا الجهد المبذول، وعلى انتظام المعرض طوال ستة سنوات.

وأعلن إسماعيل طه انه سيكون هناك منفذ دائم لهيئة الكتاب بمكتبة حديقة مجلس المدينة، كما وجه ببحث فتح منفذ بيع دائم لهيئة الكتاب ووزارة الثقافة بالجامعة.

وتم تبادل التكريم بين هيئة الكتاب ومحافظة كفر الشيخ حيث سلم د. هيثم الحاج على درع هيئة الكتاب للدكتور إسماعيل محافظ كفر الشيخ، وأهدى د. إسماعيل درع المحافظة للدكتور هيثم الحاج على، وشاركت فرقة مدرسة دسوق الرسمية لغات في حفل الإفتتاح بعدة فقرات فنية.

يشارك بالمعرض ٢٤ ناشر من قطاعات وزارة الثقافة، ودور النشر الخاصة، ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب احدث إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل، وكذلك كتب الأطفال وكتب الرصيد الاجنبى، واصدارات هيئة الكتاب من الكتب المترجمة إلى اللغة الانجليزية منها أعمال عميد الأدب العربى د. طه حسين ،وأعمال صلاح جاهين، وغيرها. وتقدم هيئة الكتاب خصومات كبيرة، بالإضافة إلى الكتب المخفضة التي يصل سعر الكتاب لها إلى جنيه واحد، كما يضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصدارات مكتبة الأسرة في مختلف سلاسلها منها سلسلة العلوم الاجتماعية وسلسلة الأدب، والكتب العلمية وكتب الاطفال،وغيرها، ويصاحب المعرض نشاط ثقافى وفنى متنوع مابين الندوات التي تناقش مختلف القضايا، والامسيات الشعرية، والحفلات الفنية ويشارك بالنشاط نخبة من أبناء كفر الشيخ من الكتاب والأدباء والفنانين.

افتتاح معرض دسوق للكتاب

افتتاح معرض دسوق للكتاب