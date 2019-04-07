شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التحقيق في سقوط تلميذ داخل «بيارة صرف» بالمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط تلميذ داخل بيارة صرف بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ما ترتب عليه مصرعه.

وباشرت النيابة الإدارية بطنطا تحقيقاتها في الواقعة أمام المستشارة رشا سعيد، بإشراف المستشار إبراهيم الخضراوي، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، حيث تبين من التحقيقات الأولية أن الضحية سقط في إحدى بيارات الصرف الصحي بفناء المدرسة خلال حصة التربية الرياضية، كما تبين أن وزارة التربية والتعليم قد قررت وقف عدد من المسؤولين بالمدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.