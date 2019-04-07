شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشن» يسعى للفوز بمقعد أخيه فى الانتخابات التكميلية بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية لمقعد دائرة أشمون الخالي بمجلس النواب، في التاسعة من صباح الأحد، وذلك بعد وفاة النائب السابق محمود الخشن، والتي تجري بين رجل الأعمال والمرشح عن حزب مستقبل وطن أحمد الخشن، وحاتم مجلع المرشح المستقل.

وشهدت الساعات الأولى هدوءاً نسبياً في الإقبال على اللجان الانتخابية بجميع مراكز الاقتراع وقامت مديرية أمن المنوفية بالدفع بتعزيزات أمنية لتأمين عمليات التصويت داخل اللجان وخارجها، حيث إنها تعتبر الفرصة الأخيرة للاثنين المرشحين على المقعد البر لماني الخالي، بعد أن فازا خلال الجولة الأولى من بين 18 مرشحًا، وحصل مرشح مستقبل وطن على 26 ألف صوت، والمرشح المستقل على 11 ألف صوت، من أصل 93 ألفًا و675 صوتًا، بعد أن سجلت الأصوات الباطلة 2628 صوتًا.

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وشكلت محافظة المنوفية غرفة عمليات مشتركة لمتابعة عمليات التصويت ورصد الشكاوى والتجاوزات والتسييرعلى المواطنين.

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألفا و955 ناخبا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة.

ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفاً، فيما يتنافس بالانتخابات في جولة الإعادة كل من أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن، وحاتم مجلع مرشح مستقل.