شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: التدخين والشيشة أكثر ما يصيب الإنسان بالدرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ضرورة التعاون والتكاتف للقضاء علي مرض الدرن، مشيراً إلي أنه لابد أن تكون نقطة الانطلاقة بمكافحة التدخين والشيشة التي تعد أحد وأكثر الوسائل التي تصيب الأنسان بالدرن، لافتاً إلي أن الدولة بذلت جهود رامية من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلي حماية صحة المواطن وعلي رأسها حملة 100 مليون صحة، مشيداً بتعاون جامعة بنها مع مديرية الصحة لانجاح الحملة.

Advertisements

جاء ذلك خلال كلمته علي هامش مشاركته في مؤتمر اليوم العالمي لمرض الدرن والتي تنظمه مديرية الصحة والسكان بالتعاون مع جمعية مكافحة الدرن والأمراض الصدرية وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حمدي عبد الفتاح رئيس جمعية الدرن والامراض الصدرية ومكافحة التدخين، والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب بجامعة بنها، والاستاذ الدكتور وجدي عبد المنعم مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة ورئيس صندوق مكافحة الدرن، والدكتور أحمد الجزار أستاذ الصدر وعميد طب بنها السابق.

ومن جانبها قامت مديرية الصحة خلال الفترة الماضية بشن حملات لمكافحة الدرن من خلال للكشف والتوعية من خلال 8 مراكز علي مستوي المحافظة أبرزهم مستشفي 23 يوليو وقسم الأمراض الصدرية بمستشفي كفر شكر حيث تم علاج 842 حالة وبالمجان وأنخفضت الأصابه لمرض الدرن إلي أقل من النصف منذ عام 1997 حيث يخضع المريض للعلاج لمدة 6 اشهر ويتم تكثيف المتابعة لحين تمام الشفاء للمريض.

كما قامت إدارة الأمراض الصدرية بالتعاون مع الأدارة العامة للصدرية بالوزارة وبالتنسيق مع إدارة التمريض وقسم الصيدلة الأكلينيكية بعمل تدريب لمدة 7 أشهر متتالية لجميع تمريض الوحدات الصحية والمستوصفات والمستشفيات بالمحافظة المسئولة عن صرف العلاج والتعامل مع مرضي الدرن حيث تم تدريب عدد 385 ممرضه علي مستوي المحافظة كما تم عمل ندوات تثقيفية لطلاب المدارس بعيادات مستشفي ناصر بشبرا الخيمة وطلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كما تم عمل قاعدة بيانات للمرضي وتزويد المستشفيات بعدد 8 أجهزة كمبيوتر وفلاشات نت للربط بالنظام المركزي بالوزارة.