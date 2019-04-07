- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح اليوم الموافق 7 الجارى إثر إطلاق أحد الجناة أعيرة نارية تجاهه، والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد فى السيارة التى كان يستقلها الجانى ومرافقية بدائرة قسم شرطة النزهة .
وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.