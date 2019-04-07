شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح اليوم الموافق 7 الجارى إثر إطلاق أحد الجناة أعيرة نارية تجاهه، والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد فى السيارة التى كان يستقلها الجانى ومرافقية بدائرة قسم شرطة النزهة .

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.





















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