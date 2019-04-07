شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": وزارة الكهرباء السودانية تعلن انقطاع كامل للتيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية، عن انقطاع كامل للكهرباء فى البلاد اليوم الأحد. ولم تقدم الوزارة تفسيرا لانقطاع الكهرباء لكنها قالت فى بيان "بدأ المهندسون والفنيون فى إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تفاصيل أوفى لاحقا".

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