شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شكوى من غلق شارع بالمقطم ومنع مرور السيارات به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكو سكان شارع الروضة المتفرع من شارع الجامعة الحديثة، الحي الخامس، الهضبة الوسطي، التابع لحى المقطم جنوب القاهرة، من غلق الشارع، بعد قيام مالك عقار بالشارع بإنشاء رصيف وسط الشارع ومنع مرور السيارات من خلال الشارع.

وقال أحد سكان الشارع، إن مالك العقار أنشأ رصيفا عاليا بعرض الشارع أمام العقار منعهم من المرور على الرغم من أنه الشارع الوحيد للمرور، مشيرا إلى أنه شكى للحى أكثر من مرة وأكد الحى أنه ممر مشاة وليس ممر للسيارات مع العلم أن ممر المشاة لا يجوز إنشاء أرصفة عشوائية تعوق الحركة بالشارع.

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