حريق بمكتب انتاج فني بجوار شقة فنانة شهيرة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بعقار سكني تقطن فيه فنانة شهيرة بمنطقة الدقي.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي في مكتب انتاج فني، بشارع هارون بالدقي، فانتقلت سيارات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران نشبت في لوحة مفاتيح كهربائية على سلم العقار.

أخمد رجال المطافئ، الحريق دون وقوع إصابات، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب أمام شقة مخصصة كمكتب للإنتاج الفني، وأن فنانة شهيرة "و.ع" تقطن في الجهة المقابلة للحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.