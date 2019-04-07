وزير الداخلية يتقدم جنازة عسكرية لمعاون مباحث النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مُشيّعي الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذي استشهد صباح اليوم الموافق 7 الجاري إثر قيام أحد الجناة بإطلاق أعيرة نارية تجاهه والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد في السيارة التي كان يستقلها الجاني ومرافقيه بدائرة قسم شرطة النزهة.

تم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

وتنعي وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.