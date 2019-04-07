محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم اللاحد، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي.
وأعلن أن الامتحانات ستنطلق يوم الأحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى الخميس 30 مايو، موضحًا أن الامتحانات ستجري على فترتين.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الفترة الأولى تبدأ اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، والفترة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر على فترتين.. "تعليم جنوب سيناء" تكشف مواعد امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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