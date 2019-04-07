البيئة: انعقاد أولى الجلسات التشاورية مع المجتمع المدني حول استراتيجية المخلفات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظمت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، جلسة العمل التشاورية الأولى الخاصة بمناقشة الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الزراعية مع منظمات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الورشة في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية للتحاور مع المجتمع المدني في الاستراتيجية قبل إقرارها النهائي والتركيز على المرأة لأنها ضلع أساسي في مسار عملية تدوير المخلفات وقادرة على تحقيق التغيير، إلى جانب بحث التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص عند تنفيذ الاستراتيجية.

تهدف الورشة إلى الخروج باستراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة في المتبقيات الزراعية بمختلف أنواعها على مستوى الدولة حيث ينتج القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 45 مليون طن سنويا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، لا يستغل منها إلا 20 مليون طن سنويا في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية ويتم التخلص من المتبقي بطرق غير سليمة تؤدي إلى تأثيرات بيئية وصحية سلبية.

حضر الاجتماع ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلو البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وهيئة التعاون الدولي الألمانية GIZ، إلى جانب العديد من ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والجهات البحثية وخبراء العمل البيئي في مصر.​