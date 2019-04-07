"مستقبل وطن" بالقليويبة ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية بمطرانية شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم: نظمت أمانة المواطنة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية، ندوة عن "أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية"، تحت شعار "انزل - شارك - قول رأيك"، بمقر مطرانية شبرا الخيمة. وتم تنظيم الندوة بدعوة كريمة من الانبا مرقص مطران شبرا الخيمة، وتوابعها وتحت إشراف المهندس عادل عجايبى أمين المواطنه بالقليوبية. وتحدث في الندوة النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والذي أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لشرح المواد المعروضة للتعديل والاستفتاء بالتفصيل ضمن خطة الحزب لمناقشتها في حوار مجتمعى والإجابة على أسئلة الحضور. حضر الندوة أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من الشخصيات العامة.​

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