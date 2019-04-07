محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حاجتها لعدة وظائف بكافة قطاعات الوزارة لشغل وظائف قيادية شاغرة بها، وذلك للعمل بمصلحة الري. وبحسب بيان للوزارة، الأحد، جاءت الوظائف كالتالي: ديوان عام الوزارة رئيس قطاع الري بوجة البحري رئيس قطاع بوجه قبلي. رئيس قطاع التدريب. رئيس قطاع التخطيط. مصلحة الري - رئيس قطاع تطوير الري. 2- رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه. 3- رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة. 4- رئيس الإدارة المركزية للمباني و للشؤون الهندسية. 5- رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي. 6- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرصد والاتصالات. 7- رئيس الإدارة المركزية لإقليم ري "تكراري". 8- رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات "تكراري". 9- رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات للخزانات والقناطر. 10- رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل وفرعيه "تكراري". 11- مدير عام المتابعة. Advertisements 12- مدير عام التفتيش الفني. 13- مدير عام التفتيش المالي والإداري. 14- مدير عام المتاحف. 15- مدير عام الاملاك. 16- مدير عام العقود والمشتريات والمخازن. 17- مدير عام التخطيط ومتابعة نظم تطوير الري. 18- مدير عام متابعة تنفيذ التطوير بالاقاليم. 19- مدير عام تطوير وحماية نهر النيل "تكراري". 20- مدير عام التقييم ومتابعة الروابط. 21- مدير عام التوجيه المائي. 22- مدير عام صيانة المجاري المائية بالوجه "البحري والقبلي". 23- مدير عام صيانة المعدات. 24- مدير عام المشروعات وصيانة شبكات الاتصالات. 25- مدير عام تطوير نظم الاتصالات. وحول الشروط الواجب توافرها للوظيفة: - 6 صور شخصية حديثة. - صورة بطاقة الرقم القومي. - صورة من جواز السفر "إن وجد". - بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل أو على المسؤولية الشخصية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري. وتقدم الطلبات باسم وزير الموارد المائية والري، للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، بمقر الوزارة "شارع كورنيش النيل، إمبابة، الجيزة، وذلك في موعد غايته 28ابريل الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الري تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. تعرف علي التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.