سحر طلعت مصطفي تطالب روسيا بعودة الطيران العارض لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران، إن المقاصد السياحية المصرية آمنة، وتحظى بنسبة طلب مرتفع مقارنة بالفترات السابقة من العام الماضي، وإن هناك العديد من الأسواق الجديدة التي تطرق أبواب المقاصد السياحية المصرية على غرار كازاخستان وجورجيا وأوكرانيا.

وتابعت، اليوم يستقبل مطار الغردقة أولى رحلات رومانيا بمعدل رحلتين أسبوعيًا "بوخارست – الغردقة" وهو أحد الأسواق الجديدة المصدر للحركة لمصر، كذلك زيادة حركة الوافد من دول آسيا والصين، بل إن السائح الروسي العاشق لـ"شرم الشيخ" ما يزال يزورها من خلال رحلات طيران تأتي عبر دولة ثالثة أو من خلال الطيران المنتظم، بالرغم من ارتفاع قيمة الرحلة.

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وبحسب بيان، دعت النائبة في تصريحات، اليوم، الحكومة الروسية ووزير خارجيتها الذي زار القاهرة بالأمس، إلى استئناف رحلات الطيران العارض، مؤكدة أن كل مؤشرات السوق تشير إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى شركات السياحة الروسية المصدر لحركة السياحة للمقاصد المصرية في استئناف الطيران الشارتر، لافتة إلى أن الروس يعشقون قضاء الإجازات في شرم الشيخ.

وأوضحت، أن الجانب المصري، يبذل كافة الجهود المتعلقة بحالة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ ومن بينها أول قمة عربية أوربية خلال فبراير الماضي، والتي شهدت حضور لشخصيات دولية وقادة وسياسيين عرب وأوروبيين، كان دليلا بارزا على حالة الأمن والاستقرار في شرم الشيخ إلى جانب تواجد وسائل إعلام دولية لتغطية لتلك الأحداث، وهو ما يعطي شهادة حية على أمان واستقرار المقاصد السياحية المصرية.

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