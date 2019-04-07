الأعلى للإعلام يضع ضوابط عمل شركات بحوث المشاهدة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

اجتمعت اليوم الأحد، لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والمشكلة بقرار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وذلك برئاسة اللواء أبوبكر الجندي وحضور الدكتور إبراهيم حجازي، ووكيلا المجلس الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي والإعلامي محمد العمري، والأمين العام أحمد سليم.

واستقرت اللجنة في أول فعالية لها بعد تشكيلها على الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار والتي تضمنت خمسة شروط وهي، أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثني من ذلك مراكز البحوث العلمية العلمية داخل الجامعات وخارجها والمنشأة وفقا للقانون المصري وتعمل في مصر.

وأن لا يقل رأسمالها المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرتهم لا تقل عن عشرة سنوات.

بالإضافة إلي الموافقة على شروط العمل ومنها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمر للتأكد من استيفائها للشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد، كما تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام بأية تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها، ولا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول علي موافقة مكتوبة من اللجنة بالتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها.​