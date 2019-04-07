السعودية والإمارات والأردن في قائمة أفضل 5 جامعات بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، إدراج ثلاث دول عربية، ضمن قائمة أفضل 5 جامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًاً لبيانات التصنيف العالمي للجامعات لعام 2019، التي جمعتها وأعدتها مؤسسة تايمز للتعليم العالي (THE).
وبحسب التقرير المنشور بعنوان "أفضل الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، احتلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، وصعدت جامعة الفيصل إلى المركز الثالث من العام الماضي.
كما جاءت جامعتين من دولة الإمارات العربية، ضمن القائمة، هما جامعة خليفة واحتلت المركز الثاني، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، واحتلت المركز الخامس .
وفي المرتبة الرابعة، جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والتي تضم 12 كلية تتراوح بين الطب والفنون والعلوم.
وذكر التقرير، أن أحد الأسباب التي جعلت المملكة العربية السعودية تتصدر التصنيف العالمي هو التمويل الذي تم ضخه في مجالات البحث العلمي.
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