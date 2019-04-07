"الزراعة" تكشف حقيقة وجود متبقيات للمبيدات في البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أكد الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، على جودة محصول البصل بكافة أنواعه المتواجد بالسوق المحلي والمعد للتصدير، مشيرًا إلي إنه لا يحتوي على متبقيات مبيدات، والعينات التي أخذها المعمل أثبت تطابقها وسلامتها.
وأضاف "المصرفي"، في تصريح لمصراوي، أن سوء التخزين السبب الرئيسي في اصابة البصل بالعفن وظهور أجزاء سوداء، وهو ما تسبب في حظر تصدير عدد من الشحنات وإحجام المصريين عن شراءه.
كانت السعودية، في فبراير الماضي، أعلنت فرض حظر مؤقت على استيراد البصل المصري، بسبب تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا، بينما تدوالت صور آخرى لحرق محصول البصل في ليبيا.
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