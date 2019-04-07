السيسي يزور جامعة جمال عبدالناصر في غينيا.. ويفتتح مجمعًا جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار اليوم الأحد، جامعة جمال عبدالناصر في العاصمة الغينية كوناكري، برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وأضاف "راضي" في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي افتتح مبنى المجمع الجديد بجامعة جمال عبدالناصر، الذي أُطلق عليه اسم الرئيس السيسي.

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كان الرئيس السيسي توجه صباح اليوم، إلى غينيا في بداية جولة خارجية تشمل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وأوضح السفير بسام راضي، بأن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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