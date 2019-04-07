مصر | وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب "ماجد أحمد عبدالرازق" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب "ماجد أحمد عبدالرازق" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مُشيّعي الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذي استشهد صباح اليوم إثر قيام أحد الجناة بإطلاق أعيرة نارية تجاهه والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد في السيارة التي كان يستقلها الجاني ومرافقوه بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

وتنعى وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.