مصر | النيابة الإدارية تفتح التحقيق في واقعة سقوط تلميذ داخل بيارة صرف بإحدى المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة الإدارية تفتح التحقيق في واقعة سقوط تلميذ داخل بيارة صرف بإحدى المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط تلميذ داخل بيارة صرف بإحدى مدارس الابتدائية التابعه لإدارة كفر الزيات التعليمية مما ترتب عليه مصرعه.

وباشرت النيابة الإدارية بطنطا القسم الأول تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت برقم قضية ٤٣٤ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة المستشارة رشا سعيد بإشراف المستشار إبراهيم الخضراوي - نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.

وتبين من التحقيقات أن الصحية سقط في إحدى بيارات الصرف الصحي بفناء المدرسه خلال حصة التربية الرياضية، كما تبين أن وزارة التربية والتعليم قد قررت وقف عدد من المسئولين بالمدرسه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.