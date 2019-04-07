مصر | حكاية الدم والخيانة.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة في حادث النزهة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية الدم والخيانة.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة في حادث النزهة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مسلحون، النار على سيارة تابعة لقسم شرطة النزهة فجر اليوم، الأحد، مما أسفر عن استشهاد معاون مباحث القسم، وقائد السيارة، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة.

وكشف أحد سكان شارع طه حسين، ويدعى عمران السيد حبشي حارس عقار رقم 59، تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق النار على قوة أمنية بمنطقة النزهة، قائلا: "عقب انتهاء المصلين من صلاة الخليج 365 وخروجهم من المسجد، لاحظت سماع لدوي إطلاق رصاص من سلاح آلي، فذهب نحو مصدر إطلاق النيران حتى يتفقد الأمر".

Advertisements

وتابع: "في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا تفأجات بإطلاق الرصاص في الشارع بصوت شديد"، مؤكدا أن الصوت الأول للرصاص خرج من سلاح طبنجة مستكملا أن صوت الرصاص الآخر خرج من سلاح بندقية آلي، مشيرا إلى أن جرى ناحية اتجاة صوت السلاح في للشارع، مضيفا أنه وجد "أمين شرطة بينزف دماء من أعلى الركبة وتوجد طلقة في القدم وأخرى في الذراع الأيمن والضابط بينزف دم من ناحية الرقبة وأيضا المجند في الرقبة وأمين شرطة تاني بينزف دم من ظهره.

وأكد شاهد العيان، أنه جاء جاء أحد الجيران ويدعى المهندس عماد أخذ أمين الشرطة ووصل به للمستشفى الألماني السعودي، موضحا أن القوة الأمنية كانت تسير بالشارع لتفقد الحالة الأمنية، فلاحظت وقوف سيارة يستقلها 4 أشخاص وبعد المرور من أمامها شك الضابط في أمرهم.

واستكمل حديثه قائلًا: "الضابط الشهيد والقوة رجعوا ليهم علشان يعرفوا هما مين فقام أحد أفراد العناصر المسلحة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، ثم فروا هاربين".