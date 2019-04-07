مصر | "خمسيني" و"معاق".. التحريات الأولية في واقعة انتحار شخص بمحطة مترو غمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خمسيني" و"معاق".. التحريات الأولية في واقعة انتحار شخص بمحطة مترو غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت التحريات الأولية في واقعة انتحار رجل بمحطة مترو غمرة أن المنتحر في منتصف العقد الخامس ومجهول الهوية حتى الآن.

وأضافت التحريات، أن كاميرات المراقبة أظهرت أن إحدى قدميه بها عجز، ويسير على طرف صناعي، وغير معلوم باقي بياناته الشخصية، وجار تكثيف الجهود لجمع معلومات عنه فيما تم تسيير حركة القطارات التي توقفت لنحو 6 دقائق أثناء الحادث، حتى تم رفع آثاره ونقل جثمان المنتحر.

وأقدم رجل في العقد الخامس من العمر على الانتحار بالقاء نفسة أمام عجلات قطر لمرورك بمحطة غمرة.

وتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بانتحار شخص أمام عجلات المترو بعمرة وبالانتقال والفحص تبين أنه في منتصف العقد الخامس من العمر.