مصر | "خمسيني" و"معاق".. التحريات الأولية في واقعة انتحار شخص بمحطة مترو غمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خمسيني" و"معاق".. التحريات الأولية في واقعة انتحار شخص بمحطة مترو غمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثبتت التحريات الأولية في واقعة انتحار رجل بمحطة مترو غمرة أن المنتحر في منتصف العقد الخامس ومجهول الهوية حتى الآن.
وأضافت التحريات، أن كاميرات المراقبة أظهرت أن إحدى قدميه بها عجز، ويسير على طرف صناعي، وغير معلوم باقي بياناته الشخصية، وجار تكثيف الجهود لجمع معلومات عنه فيما تم تسيير حركة القطارات التي توقفت لنحو 6 دقائق أثناء الحادث، حتى تم رفع آثاره ونقل جثمان المنتحر.
وأقدم رجل في العقد الخامس من العمر على الانتحار بالقاء نفسة أمام عجلات قطر لمرورك بمحطة غمرة.
وتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بانتحار شخص أمام عجلات المترو بعمرة وبالانتقال والفحص تبين أنه في منتصف العقد الخامس من العمر.
تشريح جثة ربة منزل انتحرت شنقاً بالبساتين
أمرت نيابة البساتين الجزئية ، بتشريح جثة ربة منزل، انتحرت بشنق نفسها، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت باستدعاء أهليته المتوفاه لسؤاله.
وكشفت التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، أن المتوفاه في عقدها الرابع، وبها آثار خنق حول الرقبة، وتبين أن لديها ٣ أطفال صغار.
وتبين من التحريات الأولية أن المنتحره تعاني من أزمة نفسيه،
تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود سيدة متوفية داخل شقة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على سيدة فى فى بداية العقد الرابع من عمرها ووالدة لـ3 أطفال مشنوقة بحبل، تم التحفظ عليها لحين وصول النيابة التي أمرت بالتحفظ عليها ونقلها لمشرحة زينهم.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.