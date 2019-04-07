مصر | رفع جلسة مرافعة النيابة في محاكمة "مرسي" وآخرين بـ"اقتحام الحدود" للاستراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع جلسة مرافعة النيابة في محاكمة "مرسي" وآخرين بـ"اقتحام الحدود" للاستراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره جلسة سماع مرافعة النيابة العامة في محاكمة محمد مرسي وآخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية وذلك للاستراحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.