مصر | تشريح جثة ربة منزل انتحرت شنقا لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة ربة منزل انتحرت شنقا لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة البساتين الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل، انتحرت بشنق نفسها، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت باستدعاء أهليته المتوفاه لسؤاله.
وتبين من التحريات الأولية أن المنتحره تعاني من أزمة نفسية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، أن المتوفاه في عقدها الرابع، وبها آثار خنق حول الرقبة، وتبين أن لديها ٣ أطفال صغار.
وتبين من التحريات الأولية أن المنتحره تعاني من أزمة نفسية.
وتلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود سيدة متوفية داخل شقة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على سيدة فى فى بداية العقد الرابع من عمرها ووالدة لـ3 أطفال مشنوقة بحبل، تم التحفظ عليها لحين وصول النيابة التي أمرت بالتحفظ عليها ونقلها لمشرحة زينهم.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.