مصر | تشريح جثة ربة منزل انتحرت شنقا لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبساتين

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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل، انتحرت بشنق نفسها، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت باستدعاء أهليته المتوفاه لسؤاله.



وكشفت التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، أن المتوفاه في عقدها الرابع، وبها آثار خنق حول الرقبة، وتبين أن لديها ٣ أطفال صغار.