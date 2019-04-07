أخبار مصر | مبادرة جديدة لتنشيط السياحة البيئية في عدد من المناطق النائية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة جديدة لتنشيط السياحة البيئية في عدد من المناطق النائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صاحب أفضل مشروع سياحي ناشيء: نستهدف المناطق النائية والمهجورة وغير التقليدية لإدخالها إلى عالم السياحة البيئية

أعلن أحمد يحيى ألفائز بالمركز الأول لأفضل مشروع سياحي ناشئ عن إطلاق مبادرة جديدة لتنشيط السياحة البيئية في عدد من المناطق النائية أو المهجورة أو غير التقليدية أو غير المأهولة بالسكان في مصر، وإعادة تشغيلها وإدخالها إلى عالم السياحة، وذلك بعد نجاح مبادرته فى النوبة وتحويل البيوت المهجورة في إحدى الجزر هناك إلى منطقة سياحية.

وعن مشروعه في النوبة قال يحيي: رصدنا البيوت المهجورة فى النوبة فى إحدى الجزر هناك، وذلك منذ أكثر من عام، وقمت بالتعاون مع عدد من المستثمرين وخبراء السياحة وخاصة السياحة البيئية بتحويلها إلى فنادق، مما ساهم فى توفير فرص عمل فى المنطقة، كما كان للمشروع دور فى إحياء التراث النوبي بكل أشكاله من طعام ورقص وغناء، والجزيرة التى أعدنا احياء البيوت فيها أقرب جزيرة لمعبد فيلة، لذلك من يزور تلك الفنادق يجد بانوراما كاملة لمعبد فيلة.

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وأضاف: كان الهدف من المشروع هو إقامة فنادق بيئية ، بمعايير صديقة للبيئة سواء فى مواد البناء أو استخدام الطاقة النظيفة وإعادة تدوير مخلفات الفنادق المقامة، سواء القمامة أو الصرف الصحي وغير ذلك، لتنشيط السياحة البيئية.

وتابع يحيى: نبحث الآن عن مناطق جديدة ينطبق عليها نفس الفكرة التى نفذناها في النوبة، مثل سيناء ومناطق أخرى فى أسوان وغيرها، خاصة أنه فى مصر كنوز مخفية، يمكن استغلالها، فنحن بصدد إقامة مثل هذا المشروع فى عدة مناطق من الممكن أن تدخل إلى عالم السياحة، وتتحول من بيوت مهجورة إلى فنادق مأهولة بالسكان، ويبقى التحدي في إقامة البنية التحتية السليمة، إلا أن هذا التحدى لم يعوقنا فى فنادق النوبة حيث قمنا بإدخال شبكة المياه، وتدوير صرف كاملة، وشبكة مواسير، وإدخال الكهرباء إلى الجزيرة.

وعن الجائزة التي حصل عليه مشروعه على المركز الأول من منظمة السياحة العالمية قال يحيى: حصلت على جائزة من مسابقة كبيرة تحت تنظيم جهتين الأولى منظمة السياحة العالمية والجهة الثانية هي وزارة السياحة، وقد رشحت منظمة الصحة العالمية 12 مشروعا سياحيا للجائزة منهم مشاريع من الأردن ولبنان وكان مشروعي أحد المرشحين للجائزة وحصل على أفضل مشروع ناشىء لعام 2018 و2019، فقد قمت بعرض المشروع الخاص بشركتي " إيكو نوبيا" لمدة 3 دقائق أمام لجنة تحكيم مكونة من الجهتين "السياحة" ومنظمة السياحة العالمية، ثم تم إعلان النتائج وحصل مشروعى لشركة "إيكو نوبيا" على المركز الأول.