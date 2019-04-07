أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة حول التصدي لظاهرة بيع الأدوية عبر وسائل التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة حول التصدي لظاهرة بيع الأدوية عبر وسائل التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة في التصدي لظاهرة بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لها واستغلال تعلق المواطنين بالسوشيال ميديا لتحقيق هذا الغرض.

وقال العقاد، إن الفترة الأخيرة شهدت الترويج بشكل كبير لمجموعة من الأدوية التى يذاع كذبا أنها تعالج بعض الأمراض المزمنة ويتم الترويج لها من خلال لجان الكترونية تابعة لهذه الشركات لايهام المواطنين بأنها تُشفى من الأمراض سواء من خلال شخص يشيد بها وآخر يستفسر عن الأسعار وهكذا وفى الحقيقة أن هذه الأدوية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة وبعضها يكون منتهى الصلاحية ومغشوشة، مُشددًا على ضرورة عمل نشرات تحذيرية من قبل وزارة الصحة لتوعية المواطنين بخطورة تناول مثل هذه الأدوية دون التأكد من صلاحيتها او من طبيعتها وأن يتم ذكر أسماء هذه الأدوية بالأسم لمنع تداولها بين المواطنين.

كما أكد النائب البرلماني، أن سوق الدواء المصرى من المفترض أن يشهد خطة تطوير ومثل هذه الشركات غير المرخصة التى تعمل تحت بير السلم تهدد مستقبله ولابد من القضاء عليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.