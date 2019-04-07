أخبار مصر | برلمانية تطالب بخطة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بخطة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن ضبط الأسواق خلال شهر رمضان تظل هي الشغل الشاغل للدولة ممثلة في الجهاز التنفيذي وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك الجهاز التشريعي أو الرقابي وفي مقدمته مجلس النواب الذي يسعى دائما بالتعاون مع الحكومة في خدمة المواطنين.

وطالبت عتمان، بضرورة عمل خريطة متكاملة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق وحماية محدودى الدخل مع الحفاظ على حركة السوق الحر، كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمناطق التجارية الكبيرة لإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى، بالإضافة لزيادة منافذ بيع السلع والمنتجات لخلق سوق موازية حتى لا يتحكم بعض التجار، مؤكدة أنه يجب على الحكومة أن تستعد جيدًا للشهر الفضيل من جميع الاتجاهات حيث يستغل البعض من معدومي الضمير، زيادة احتياجات المصريين من السلع والمواد الغذائية، ويقومون برفع الأسعار، وبيع سلع مغشوشة ومجهولة المصدر بأسعار مخفضة.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه يجب على الحكومة أن تواجه أيضًا بالتوازى مع محاربة ارتفاع الأسعار كذلك انتشار السلع المغشوشة ومجهولة المصدر التى أصبحت حاضرة بشدة فى الأسواق، وانتشرت بصورة كبيرة فى القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.