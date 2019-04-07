أخبار مصر | أول زيارة للسفير الكندي جيس داتون لجامعة كندا-مصر بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول زيارة للسفير الكندي جيس داتون لجامعة كندا-مصر بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السفير جيس داتون السفير الكندي في مصر، أول زيارة تفقدية لطلاب جامعة كندا – مصر في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه خلال الجولة الدكتورة ديبورا ماكليلن، رئيسة جامعة كندا في مصر.

وأكد السفير جيس داتون أهمية الدراسة في كندا وتشجيع الطلبة على الحصول على خبرة دراسية ومهنية، وأيضا عبر عن فخره بالعلاقة بين كندا ومصر، قائلا: "كانت كندا حاضرة هنا لسنوات عديدة ولم تغب عن سوق التعليم المصري".

وشملت الزيارة، لقاء مفتوحا مع طلاب الجامعة، تم من خلاله التطرق إلى البرامج التي يدرسها الطلاب في الجامعة وعبر الطلبة عن اهتمامهم بالتعليم الكندي وتجربتهم بجامعة كندا في مصر من حيث البرامج المتنوعة والفريدة من نوعها وأيضا اهتمامهم باستمرار دراستهم في كندا من خلال الجامعة.

واُختتمت الزيارة بإهداء الدكتورة ديبورا ماكليلن، رئيسة جامعة كندا في مصر هدية تذكارية للسفير الكندى فى مصر تعبيرا عن تقديرها لدعمه للجامعة.