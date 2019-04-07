أخبار مصر | "بنفكر لبكرة" تكرم اللواء أحمد عبدالله خلال مسابقة السباحة للقدرات الخاصة بالغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنفكر لبكرة" تكرم اللواء أحمد عبدالله خلال مسابقة السباحة للقدرات الخاصة بالغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت حملة بنفكر لبكرة، بقيادة محمد فاروق المنسق العام، والقيادي الحسيني الكارم، ومحمد فوزي وقيادات الحملة، اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على هامش انطلاق مسابقة السباحة مسافات طويلة "5 كيلومتر" لمجموعة من سباحين المنتخب العربي للإعاقة الذهنية لعبور المانش، والمنظمة بالتعاون بين الحملة والسباح الدولي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش، وتحت رعاية المحافظ .

واستلم عبدالله، درع "بنفكر لبكرة" من محمد فاروق المنسق العام، والتقط الصور التذكارية، بمشاركة السباحين وقيادات الحملة وعدد من السائحين.

وقال فاروق، أن الحملة دائما تسعى لخدمة المجتمع وكل فئاته المختلفة، وأنها لتؤخر أي جهد لإسعاد أي مواطن مصري والتخفيف عنه، وأن مسابقة السباحة جاءت انطلاقًا من دور المنتهج لدمج فئات الشعب المختلفة وعدم التفرقة بين أي عنصر في الوطن من خلال دعوتها عدد من السباحين الأصحاء أبطال الجمهورية للمشاركة في فعاليات المسابقة من أجل تحقيق الدمج بين الأصحاء وذوى القدرات الخاصة.

وأضاف المنسق العام للحملة، أن المسابقة أيضًا هدفها إرساء روح الحب والعمل الجماعي، وإيفاد رسالة سلام للعالم بأن مصر آمنة ودعوة للسياحة والترويج لزيارة الأماكن الطبيعية والرائعة بمصر والبحر الأحمر خاصة.

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كان اللواء أحمد عبدالله، أعطى شارة بدء المسابقة، اليوم، وسط أجواء من البهجة والسعادة، بحضور كل من محمد فاروق المنسق العام لحملة بنفكر لبكرة، والقيادي الحسيني الكارم، ومحمود دار، منسق الحملة بالمحافظة، ومحمد فوزي، القيادي بالحملة، محمد خالد، الدكتور رضا النجار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الحملة وأعضائها بالبحر الأحمر.

ويشارك في المسابقة السباح العالمي محمد الحسيني، صاحب محاولة عبور المانش والمكرم من الرئيس السيسي، في منتدى شباب العالم، تحت قيادة الكابتن خالد شلبي، عابر المانش عام 83، واللاعب عبدالرحمن أيمن واللاعب محمد كرم.

والتقط المحافظ، خلال افتتاح المسابقة العديد من الصور التذكارية مع السباحين من ذو القدرات الخاصة والأصحاء وقيادات وأعضاء الحملة، والكابتن خالد شلبي مدرب المنتخب العربي، والأوليمبية شيروت حافظ، والكابتن عماد مدبولي، وبمشاركة عدد من السائحين بالبحر الأحمر.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر، تبنى رعاية وتدريب وتجهيز المنتخب العربي لذوى القدرات الخاصة من أجل عبور المانش، بمدينة الغردقة تحت إشراف الكابتن خالد شلبى بمعاونة السباحة الأوليمبية شيروت حافظ.