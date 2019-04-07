أخبار مصر | انطلاق مسابقة "بنفكر لبكرة" لذوي القدرات الخاصة بالغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مسابقة "بنفكر لبكرة" لذوي القدرات الخاصة بالغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم، مسابقة حملة بنفكر لبكرة، بالتعاون مع السباح الدولي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش، وتحت رعاية اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، للسباحة مسافات طويلة "5 كيلومتر" لمجموعة من سباحين المنتخب العربي للإعاقة الذهنية لعبور المانش.

وتأتي المسابقة، انطلاقًا من دور الحملة في دمج فئات الشعب المختلفة وعدم التفرقة بين أي عنصر في الوطن من خلال دعوتها عدد من السباحين الأصحاء أبطال الجمهورية للمشاركة في فعاليات المسابقة من أجل تحقيق الدمج بين الأصحاء وذوى القدرات الخاصة، وإرساء روح الحب والعمل الجماعي، وإيفاد رسالة سلام للعالم بأن مصر آمنة ودعوة للسياحة وزيارة الأماكن الطبيعية والرائعة بمصر والبحر الأحمر خاصة.

وأعطى اللواء أحمد عبدالله، شارة بدء المسابقة، وسط أجواء من البهجة والسعادة، بحضور كل من محمد فاروق المنسق العام لحملة بنفكر لبكرة، والقيادي الحسيني الكارم، ومحمود دار، منسق الحملة بالمحافظة، ومحمد فوزي، القيادي بالحملة، محمد خالد، الدكتور رضا النجار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الحملة وأعضائها بالبحر الأحمر.

Advertisements

ويشارك في المسابقة السباح العالمي محمد الحسيني، صاحب محاولة عبور المانش والمكرم من الرئيس السيسي، في منتدى شباب العالم، تحت قيادة الكابتن خالد شلبي، عابر المانش عام 83، واللاعب عبدالرحمن أيمن واللاعب محمد كرم.

والتقط المحافظ، خلال افتتاح المسابقة العديد من الصور التذكارية مع السباحين من ذو القدرات الخاصة والأصحاء وقيادات وأعضاء الحملة، والكابتن خالد شلبي مدرب المنتخب العربي، والأوليمبية شيروت حافظ، والكابتن عماد مدبولي، وبمشاركة عدد من السائحين بالبحر الأحمر.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر، تبنى رعاية وتدريب وتجهيز المنتخب العربي لذوى القدرات الخاصة من أجل عبور المانش، بمدينة الغردقة تحت إشراف الكابتن خالد شلبى بمعاونة السباحة الأوليمبية شيروت حافظ.