أخبار مصر | "العناني": نقلنا للمتحف الكبير 47 ألف قطعة أثرية من إجمالي 100 ألف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني": نقلنا للمتحف الكبير 47 ألف قطعة أثرية من إجمالي 100 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه تم نقل 47 ألف قطعة أثرية إلى مخازن المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية حتى الآن، وذلك من إجمالي 100 ألف قطعة أثرية سيضمها المتحف بين جنباته.

وأوضح العناني، أن القطع الأثرية ستكون مقسمة إلى جزئين، الأول منها وعدده 50 الف قطعة أثرية ستكون معروضة في قاعات المتحف، والثاني منها وهو أيضًا 50 ألف قطعة أثرية ستكون في مخازن المتحف وبذلك يكون إجممالي القطع 100 ألف قطعة أثرية.

وأشار العناني، إلى أن المتحف مؤمن بأحدث وسائل التأمين العالمية، سواء من ناحية الأخطار الطبيعية أو الصناعية أو من ناحية السرقات، والمتبع في المتحف هو أحدث ما توصل له العلم الحديث في هذا الشأن.

وأكد العناني أن إدارة المتحف ستتم بأسلوب علمي يتوافق مع أحد الأساليب العالمية في الإدارة، وكل ما يتعلق بالإدارة سيكون تحت إشراف وزارة الآثار.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ويرافقه اللواء عاطف مفتاح، مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، آخر أعمال المتحف، والتي وصلت إلى نسبة إنجاز 92 ‎%‎، حيث تفقد الوزير قاعتي الملك توت عنخ آمون، والبهو الكبير وتمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم، والذي من المقرر أن يعرض عليه 87 قطعة أثرية ضخمة، وقام اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف الكبير،. بشرح مفصل للوزير والوفد الإعلامي المرافق له، حيث من المقرر تسليم المشروع وإنهاء الأعمال الهندسية به في سبتمبر المقبل، ثم تبدأ مرحلة التجهيز المتحفي، حيث سيتم افتتاح المشروع في 2020.

Advertisements