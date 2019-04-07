أخبار مصر | "مدبولي" يعقد اجتماعا لمتابعة تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يعقد اجتماعا لمتابعة تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، ونائب وزير الزراعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدها مع مسئولي عدد من الوزارات المعنية، لسرعة الانتهاء من مختلف الخطوات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية.

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وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمرحلة الاولى من المنظومة، أوضح أمين عام مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من ميكنة المديريات والادارات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأنه جار الانتهاء من تسجيل الحيازات الزراعية، واستكمال اصدار "كارت الفلاح"، وسرعة تسليمها للمزارعين، هذا إلى جانب الانتهاء من الحصر الزراعى، لمختلف الحيازات، وما تم من أعمال تتعلق بالرفع المساحي لتلك الحيازات.

وأشار اللواء عاطف عبد الفتاح إلى أنه تم إجراء تشغيل تجريبي للمنظومة الجديدة، في عدد من الجمعيات الزراعية، بمحافظتي الغربية، وبورسعيد، باعتبارهما ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك للتعرف على أية تحديات أو مشكلات قد تواجه عمليات التطبيق، بهدف التعامل معها وسرعة العمل على حلها، وصولاً لتحقيق الاهداف المرجوة من تطبيق المنظومة، كما عرض مسئولو كل وزارة خلال الاجتماع الأعمال المنوطة بهم.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض نموذج للمحافظتين اللتين تم البدء في تجربة المنظومة بهما (بورسعيد – الغربية) الأسبوع المقبل، على أن يتم العمل على الانتهاء من باقي المحافظات خلال 6 أشهر.