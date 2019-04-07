أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يضع ضوابط عمل شركات بحوث المشاهدة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يضع ضوابط عمل شركات بحوث المشاهدة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمُشكلة بقرار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وذلك برئاسة اللواء أبوبكر الجندي، وحضور الدكتور إبراهيم حجازي، ووكيلا المجلس الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي والإعلامي محمد العمري، والأمين العام أحمد سليم.

واستقرت اللجنة في أول فعالية لها بعد تشكيلها على الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار، والتي تضمنت خمسة شروط وهي: أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويُستثني من ذلك مراكز البحوث العلمية العلمية داخل الجامعات وخارجها والمنشأة وفقًا للقانون المصري وتعمل في مصر، وألا يقل رأسمالها المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري.

كما وضعت اللجنة شرط أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرتهم لا تقل عن عشرة سنوات، بالإضافة إلى ضرورة الموافقة على شروط العمل ومنها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمر للتأكد من استيفائها للشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد، كما تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأية تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها، ولا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة بالتزام الشركة بمنهجية البحث المُتفق عليها.