أخبار مصر | "سعفان" و"العناني" يزرعان 100 شجرة هدية "العمل الدولية " في الاحتفال بمئوية تأسيسها بالمتحف المصري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"العناني" يزرعان 100 شجرة هدية "العمل الدولية " في الاحتفال بمئوية تأسيسها بالمتحف المصري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الآثار خالد العناني، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأحد، احتفالية زرع 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية والتي أهدتها منظمة العمل الدولية إلي مصر بمناسبة الذكري المئوية لتأسيسها المنظمة "١٩١٩- ٢٠١٩" و٦٠ عاما علي تأسيس مكتب المنظمة في القاهرة والذي كان له ولازال دورًا رائدًا في تحسين ظروف العمل والعمال فى مصر والدول المجاورة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وقدم "سعفان" في بداية كلمته الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة وتوجيه كلمة في الاحتفال بالمئوية المقرر إقامة فاعليتها 11 أبريل الجاري، مؤكدا أن إقامتها في بقعة من أعرق بقاع الأرض، تحت سفح أهرامات الجيزة التي ستكون هناك تغطية عالمية مباشرة لها علي مدار 24 ساعة في 24 دولة علي مستوي أربع قارات، ويتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءا من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال وزير القوي العاملة: إنها مناسبة سعيدة أن نغرس مائة شجرة في المتحف الجديد الذي من المتوقع أن يعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، منها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ أمون متضمنةً القناع الذهبي، مما سيساهم في تطوير صناعة السياحة وخلق فرص العمل في مصر، وبالتالي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن اختيار منظمة العمل الدولية لمصر ضمن 24 دولة على مستوى العالم للاحتفال بمئويتها، خير دليل على مكانة مصر كدولة رائدة تؤمن بقيمة العمل والعدالة الاجتماعية فى بناء الأمم وازدهارها فمصر من أقدم الحضارات التي قامت على سواعد أبنائها الذين يرجع إليهم الفضل في استمرار وازدهار الحضارة المصرية القديمة ووصول تلك الآثار المبدعة إلينا بهذا التنوع والثراء، الأمر الذي يعنى بلا شك إيمان المصري القديم بقيمة العمل، وتقديسه للإنتاج.

وأعرب "سعفان" عن سعادته لاختيار المتحف المصري الكبير لزرع 100 شجرة، مؤكدا أنه يعتبر هرما جديدا يضاف للأثار المصرية، مقدما الشكر لوزير الأثار على حضوره الفاعلية والتعاون البناء.

وأكد "سعفان" أن هذا الاحتفال إنما يدل على عظمة مصر وحضارتها، فضلا عن التعاون والشراكة الكاملة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية في مصر، كما أنه يعد رسالة توجه لكل العالم بأهمية ودور مصر الفاعل والمحوري.

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ومن جانبه قدم وزير الآثار شكره لمنظمة العمل الدولية، ووزير القوى العاملة على اختيار المتحف المصري الجديد ليستقبل هذه الفاعلية باعتباره شاهدا على حضارة عظيمة وحديثة تضاهي أهرامات الجيزة.

وأشار الى أن المتحف يعتبر هدية مصر للعالم، وأن تكلفة إنشاؤه وصلت حوالي مليار دولار، بسواعد 4000 عامل يعملون ليل نهار لمدة 24 ساعة متواصلة، مؤكدا أنه سيكون صرحا عظيما للحفاظ على تراث مصر الذي يمثل البشرية.

وفي نفس السياق أعرب إيريك أوشلان عن فخره بتواجده على ارض مصر - الشاهدة على حضارة عظيمة "هى حضارة إنسانية" - كي تهدي المنظمة 100 شجرة بمناسبة احتفالها بمرور 100 عام على إنشائها، مؤكدا أن رعاية الرئيس السيسي لهذه الاحتفالية إنما يؤكد على الشراكة الوطيدة بين الحكومة المصرية والمنظمة.

وقال: إن المئة عام -عمر المنظمة- كانت مليئة بالإنجازات والتحديات الكبيرة خاصة إنها انشأت بعد الحرب العالمية الأولى لتحسين أوضاع العمال وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية مقدما خالص شكره للوزيرين على دعمهما الكامل وحضورهما هذه الفاعلية.

كما قدم الشكر لوزير القوى العاملة على دعمه الكامل فى كافة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وكان الوزير في بداية الاحتفالية قد تفقد بجولة تفقدية داخل المتحف وقاعة عرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون والموقع الإنشائي للمتحف، رافقها فيها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.