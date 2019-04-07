أخبار مصر | 'مصر الخير' تطالب بسرعة مناقشة قانون منع حبس الغارمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مصر الخير' تطالب بسرعة مناقشة قانون منع حبس الغارمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنه تعاونت مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، في مشروع قانون منع حبس الغارمين والغارمات، نظرًا لتزايد حالات الغارمات والغارمين، رغم الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة، مشددة على أن مؤسسة مصر الخير تدعم وتأمل في سرعة مناقشة هذا القانون في مجلس النواب، حتي يري النور.

وأضافت في كلمتها بجلسات الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون قريب جدا من فكر مؤسسة مصر الخير لحل أزمة الغارمين، من خلال العمل.

وتابعت: "إن مشروع القانون وهو نتاج جهد 8 سنوات، من خلال التركيز علي توفير فرص عمل ومشروعات بدل الحبس، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي، ويحفظ المجتمع من تفكك الأسر المصرية وانهيارها".