أخبار مصر | تعرف على التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة

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وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا وقد عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير إجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة والتي ستساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة المشروعات التي تنفذها الهيئة ونزول كافة القيادات الى مواقع العمل وموافاته بتقارير اسبوعية عن تقدم معدلات التنفيذ مشيرا الى انه لن يسمح بأي تأخير في توقيتات نهو المشروعات خاصة

مع اهمية هذا المرفق الحيوي في خدمة ملايين الركاب يوميا

واستعرض الوزير عدد من المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث نظم الاشارات والتي ستساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية مثل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنهاالزقازيقالإسماعيليةبورسعيد ووصلة الزقازيق أبوكبير بطول 214 كم ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط بني سويف اسيوط بطول 250كم وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادى بطول 180كم ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط نجع حمادي الأقصر بطول 118كم.

كما تابع وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات جديدة للركاب حيث أنه جاري حاليا مراجعة بنود العقد مع الشركة المصنعة تمهيدا لتوقيع العقد حيث أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هذه القطارات الى جانب ال1300 عربة سكة حديد الجديدة التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانس ماش هولدينج ستمثل نقلة نوعية كبيرة لم تحدث من قبل في تاريخ السكك الحديدية المصرية وخاصة مع تقادم عدد كبير من أسطول العربات الحالي

ثم تابع المهندس كامل الوزير موقف التعاقد على 100جرار جديدة من خلال استثمارات من بنك إعادة الاعمار والتنمية الاوربي حيث أوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أنه جاري التعاقد مع الاستشاري لاعداد كراسة الشروط تمهيدا لطرح المناقصة ثم الترسية لتوريد هذه الجرارات وأوضح وزير النقل أنه مع هذا التعاقد بالإضافة الى ال100 جرار الجديدة التي تم التعاقد عليها مع جنرال اليكتريك وال 50 جرار التي سيتم توريدها مع تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة بروجرس ريل لوكوموتيف سيكون قد تم دعم السكك الحديدية ب250 جرار جديدة تشكل اضافة هائلة لقوة الجر بهيئة السكك الحديدية تساهم ايجابيا في تحسن الخدمة المقدمة للجمهور.

وفي ختام الاجتماع استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات لصيانة السكك الحديدية حيث اشار الى أهمية هذا المشروع في رفع معدلات السلامة والامان بمنظومة السكك الحديدية ووجه بسرعة التنسيق مع وزارة التعاون الدولي لسرعة الانجاز.