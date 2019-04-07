شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي لتطوير نفق مشاة ميدان الجيزة بـ18 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت محافظة الجيزة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، الأحد، بروتوكولاً لتطوير ورفع كفاءة نفق مشاه ميدان الجيزة للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالنفق.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن النفق كان يعاني العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية، مما أدى لعزوف المواطنين عن استخدامه وتفاقم المشكلات به.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تبلغ تكلفتها 18 مليون جنيه وتستغرق مدة التنفيذ 8 شهور وتشمل معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضه للعوامل الجوية. إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والري بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع اصلاح أي عيوب موجودة بها.

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وشدد «راشد» على سرعة البدء في أعمال الصيانة والتطوير نظرًا لأهمية النفق باعتباره محورًا مروريًا هامًا لعبور المشاة من النفق عبر الاتجاهات بميدان الجيزة، مما يساعد في تحقيق السيولة المرورية بالميدان فضلا عن عبور المشاة من خلال حرم آمن.

وذكر محافظ الجيزة أن المحافظة تلقت العديد من المشكلات الخاصة بالنفق وتمت على الفور الاستجابة لمطالب المواطنين والتنسيق مع الإنتاج الحربي باعتبارها أكبر القلاع الوطنية لحل المشكلات التى يعاني منها نفق المشاة وفق أعلى معايير الجودة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان ورئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الدائمة للأعمال التى تتم والتعاون مع الجهات المنفذة لتذليل أي عقبات للإسراع فى الانتهاء من الأعمال.

ومن جانبها أضافت هويدا عباس، مدير مديرية الأسكان بالجيزة، أن أعمال الصيانة ستشمل طريقة علاج الرطوبة لجسم النفق ستتم بعمل حقن لجسم النفق ثم العزل بالمواد المناسبة لمنع المياه من التأثير عليه وتغيير السلالم الكهربائية بأخرى ذات جودة عالية ومراجعة خطوط المياه والصرف المارة بمحيط النفق بالميدان، مشيرة إلى أن جميع الأعمال ستتم تحت إشراف استشاري متخصص فى هذه الأعمال.

حضر توقيع البروتوكول اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، واللواء ياسر محمد رئيس حي جنوب الجيزة، واللواء مختار خيرى رئيس مجلس ادارة مصنع 999.

بروتوكول لتطوير ورفع كفاءة نفق مشاه ميدان الجيزة بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للإنتاج الحربي