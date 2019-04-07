شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية «كارت الفلاح»، وذلك بحضور وزيرى الإنتاج الحربى، والموارد المائية والرى، ونائب وزير الزراعة، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، استعرض خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدها مع مسؤولى عدد من الوزارات المعنية، لسرعة الانتهاء من مختلف الخطوات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المنظومة، أوضح أمين عام مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من ميكنة المديريات والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأنه جارٍ الانتهاء من تسجيل الحيازات الزراعية، واستكمال إصدار «كارت الفلاح»، وسرعة تسليمها للمزارعين، هذا إلى جانب الانتهاء من الحصر الزراعى، لمختلف الحيازات، وما تم من أعمال تتعلق بالرفع المساحى لتلك الحيازات.

وأشار اللواء عاطف عبدالفتاح إلى أنه تم إجراء تشغيل تجريبى للمنظومة الجديدة، في عدد من الجمعيات الزراعية، بمحافظتى الغربية وبورسعيد، باعتبارهما ضمن محافظات المرحلة الأولى، للتعرف على أي تحديات أو مشكلات قد تواجه عمليات التطبيق، بهدف التعامل معها وسرعة العمل على حلها، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق المنظومة، كما عرض مسؤولو كل وزارة خلال الاجتماع الأعمال المنوطة بهم.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض نموذج للمحافظتين اللتين تم البدء في تجربة المنظومة بهما (بورسعيد – الغربية) الأسبوع المقبل، على أن يتم العمل على الانتهاء من باقى المحافظات خلال 6 أشهر.