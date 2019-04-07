شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. وبموجب القرار ستكون مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات المحلية في الأسبوع رقم ١٣، الموافق 4 مايو المقبل، على أن تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل بدء الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر. محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية

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