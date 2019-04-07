- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 200 طن بسكويت مدرسي غير صالح للاستخدام الآدمي بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت النيابة العامة في الخانكة التحفظ على مخزن به 200 طن بسكويت خاص بطلاب المدارس، غير صالح للاستخدام الآدمي. وأعدمت النيابة على الفور الكميات المضبوطة في المدفن الصحي بأبو زعبل في حضور لجنة من المباحث التموين والطب البيطري.
كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مجهول بوجود مخزن للبسكويت الخاص بالمدارس في ناحية الخانكة.
وبالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة تم تشكيل فريق بحث، ومداهمة المخزن، وتبين صحة البلاغ، حيث تم العثور على 200 طن بسكويت منتهي الصلاحية من سبتمبر 2018 مُدون علبة ليس للبيع ومخصص للمدارس فقط، وكان ذو ثلاثة أوزان مختلفة لكل صنف.
كانت هذه تفاصيل خبر إعدام 200 طن بسكويت مدرسي غير صالح للاستخدام الآدمي بالخانكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.