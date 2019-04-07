شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 200 طن بسكويت مدرسي غير صالح للاستخدام الآدمي بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة في الخانكة التحفظ على مخزن به 200 طن بسكويت خاص بطلاب المدارس، غير صالح للاستخدام الآدمي. وأعدمت النيابة على الفور الكميات المضبوطة في المدفن الصحي بأبو زعبل في حضور لجنة من المباحث التموين والطب البيطري.

كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مجهول بوجود مخزن للبسكويت الخاص بالمدارس في ناحية الخانكة.

وبالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة تم تشكيل فريق بحث، ومداهمة المخزن، وتبين صحة البلاغ، حيث تم العثور على 200 طن بسكويت منتهي الصلاحية من سبتمبر 2018 مُدون علبة ليس للبيع ومخصص للمدارس فقط، وكان ذو ثلاثة أوزان مختلفة لكل صنف.

اعدام 200 طن بسكويت خاص بطلاب المدارس غير صالح للأستخدام الأدمى بالخانكه

اعدام 200 طن بسكويت خاص بطلاب المدارس غير صالح للأستخدام الأدمى بالخانكه