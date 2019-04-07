شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تفتتح المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة «سند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العربى الأول للرعاية اللاحقة لخريجى مؤسسات رعاية الأيتام «سند» والذى ينظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام تحت رعاية جامعة الدول العربية وذلك بحضور الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وعزة عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية وطنية، ووسام البيه، المدير الإقليمى لمؤسسة دروسوس في مصر وبمشاركة لفيف من خبراء الرعاية اللاحقة بمصر والدول العربية.

وأكدت «والى»، في كلمتها، سعادتها بالتواجد في الفعاليات التي ينظمها المجتمع المدني، خاصة في مثل هذه الفاعلية التي تناقش إحدى القضايا الهامة والتي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها وهي الرعاية اللاحقة للأبناء خريجي دور الأيتام، مشيرة إلى أنه من المهم جداً أن يكون لدينا العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال رعاية الأيتام. إلا أننا نهتم أيضاً بتجويد وتحسين الخدمات المقدمة والاهتمام بالجانب البشري بتلك المؤسسات.

وأشارت «والي» إلى أن هناك العديد من التحديات الخاصة بعزوف الشباب عن العمل كإخصائيين نفسيين واجتماعيين، حيث نعاني من القصور في الجهاز الوظيفي لهذه الفئة، ونحن في حاجة لخلق كوادر جيدة وتوفير مسار مهني للإخصائي الاجتماعي والنفسي وتوفير التدريب الكافي لهم، وفي حاجة إلى تغيير نظرة المجتمع وتنمية الشعور بالمسؤولية داخل الأبناء .

وأضافت أننا كوزارة التضامن الاجتماعي أوقفنا إصدار تراخيص إنشاء دور الأيتام منذ ٥ سنوات، حيث إن معظم الدور لدينا بها أماكن عديدة شاغرة فيما عدا محافظة الإسكندرية، فنحن نعطى أولوية ملحة لتحسين دور الأيتام القائمة والاشراف عليها إضافة إلى دعمنا وتشجيعنا لمنظومة الأسر البديلة، ونعمل من خلال اللجنة العليا للأسر البديلة وشركائنا على التغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهنا من التحديات الثقافية والدينية والاجتماعية والتي تحتاج منا إلى جهد كبير لايجاد حلول لها ومحاولة تذليلها.

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وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة حرصت على رعاية هذا المؤتمر العربي الهام نظراً لما تمثله هذه الفئة في المجتمعات العربية وكيفية تأهيلهم بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وفي اطار الاهتمام بقضايا الطفولة، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تطورات غير مسبوقة على مستوى الأسر مع تعزيز دور الحكومات على تطوير منظومة الرعاية اللاحقة في الوطن العربي.

وتشهد جلسات اليوم الاول للمؤتمر جلسة تديرها الدكتورة روان إبراهيم، أستاذ العمل الاجتماعى بدولة الأردن، حول دور الحكومات في تطوير ودعم منظومة الرعاية اللاحقة حيث استهدفت الجلسة مشاركة رؤى بعض الحكومات العربية والخطوات المتخذة نحو تطوير منظومة الرعاية البديلة ومشاركة استراتيجيات الحكومات لتفعيل آليات متعددة لتوفير مظاهر مختلفة للرعاية البديلة، كما تقدم زينة علوش الاستشارى الدولى في الرعاية البديلة ورقة عن دور الحكومات في تطوير ودعم منظوم الرعاية اللاحقة.

وتشهد فعاليات الجلسة العامة الثانية لليوم الأول للمؤتمر عرضا لنماذج نجاح عدد من دور رعاية الأيتام في التأهيل للمغادرة والرعاية اللاحقة من دول لبنان والإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، وأدارت الجلسة منى عبدالنبى، مدير وحدة التطوير المؤسسى بجمعية وطنية مصر، وشهدت الجلسة الثالثة عروضا عامة عن آليات المجتمع المدنى لدعم خريجى دور رعاية الأيتام في جلسة ضمت تجارب من الأردن ومصر والهند والمغرب وذلك باستعراض نماذج ناجحة لمنظمات المجتمع المدنى التي قدمت خدمات وبرامج مبتكرة لدعم خريجى دور الرعاية خلال المرحلة الانتقالية.

ومن خلال عدد من الجلسات المتوازية، تم عرض التجربة الاردنية الهاشمية في تكوين شبكة داعمة للأيتام وخريجى دور الرعاية والتى أسسها مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك الحسين في عام 2016 وتتضمن 6 منظمات ناشطة في المجال، ومحور ثالث استهدف تعريف المشاركين بأهمية المتابعة والتقييم وأثرهما الإيجابى في تطوير منظومة الرعاية اللاحقة حيث شارك بهذه الجلسة متحدثون من مصر وسويسرا والأردن.

يهدف المؤتمر الذي تنطلق فعالياته عبر عدد من جلسات العمل على مدى يومى 7-8 إبريل الجارى إلى الارتقاء بنظم وخدمات الرعاية اللاحقة في المنطقة العربية عبر تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المنفذة والقابلة للتكرار والتى تعزز دمج خريجى مؤسسات رعاية الايتام في مجتمعاتهم، حيث اتخذت دول عربية مختلفة في السنوات السابقة خطوات جادة لتفعيل ارشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال لضمان رعايتهم ودمجهم إلا أنه لايزال هناك احتياج ملح للجهود المتضافرة في هذ المجال.