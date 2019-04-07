شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بـ«اقتحام السجون»: الوطن تآمر عليه الخونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى الاستماع إلى مرافعة النيابة في القضية المعروفة اعلاميا ب«اقتحام السجون» حيث أبدت النيابة اندهاشها متساءلة «كيف تلاقت إرادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين ومذهبهم السني، مع حماس والحرس الثوري الإيراني ذوي المذهب الشيعي».

وتحدثت النيابة خلال مرافعتها عن تقرير للمخابرات العامة في مطلع 2011، حول توجيهات التنظيم الإخواني، والذي يتولى المتهم محمد بديع إرشادها،انه تبني المنهج القطبي في تنفيذ مخططها القائم على اتخاذ العنف والإرهاب اضافة إلى التعاون مع أعداء الدين الإسلامي لتنفيذ مخططها في إقامة الخلافة الإسلامية، وتسالت النيابة مرة ثانية «كيف اختلفوا في المذاهب، واتفقوا على مبدأ خيانة البلاد».

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وأن هذه المخططات شهد بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عندما قال أمام المحكمة إنه إبلغ من جهات أمنية، بحدوث اجتماعات لعناصر إخوانية خارج البلاد في لبنان وسوريا وتركيا، وان تلك اللقاءات تم متابعتها من قبل جهاز المخابرات.

وقالت النيابة «أن الوطن تآمر عليه الخونة، ينهشون قطعة من قطع الوطن الجريح، عسى أن تشبع نفوسهم الخبيثة، وتآمر عليها المنتفعون ممن يرفعون رايات المقاومة، ويؤدون التحية للأعداء،»

وتابعت النيابة مشيرة إلى أن تلك التصريحات نبهت شهوات المتهمين للسلطة والنفوذ، فأخذوا يقيمون جسور العلاقات مع الغرب، فهو موروثهم منذ البداية، فزاد في النفوس الشغف بمنزل السلطان، وتابعت بأنهم ملئوا الدنيا صراخًا باختلافهم مع الغرب المعادي للإسلام، وفي الخفاء يبرمون الاتفاقات«.

كما استندت النيابة إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي شهد في شهادته بمحاكمة القرن «قتل المتظاهرين» إلى ان الإخوان ساهموا في تنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم المنطقة، وهو ما تأيد بالدليل المستمد من شهادة الفريق سامي عنان، واللواء حسن الرؤويني، واشارت المرافعة إلى شهادة اللواء مصطفى محمود عبدالنبي، وكيل المخابرات العامة، الذي أكد تبني الإدارة الأمريكية برنامج يسمى الحكم الرشيد والديمقراطية، وهو تنفيذ محطط تغيير نظم الحكم في الدولة العربية.