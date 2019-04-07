شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية تعاون «النهضة» و«سيسكو للتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة النهضة وشركة سيسكو للتكنولوجيا. وتضمنت اتفاقية التعاون المشترك في إدخال تكنولوجيا المعلومات للجامعات، ومساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على التعرف على أفضل نظم التكنولوجيا التي تقدمها شركة سيسكو. جاء ذلك على هامش المنتدى الأول للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشاركت جامعة النهضة في المنتدى الذي تنظمه وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شاركت الجامعة في المعرض المصاحب للمنتدى ضمن 85 عارضًا من جامعات حكومية وخاصة وأهلية، إضافة إلى عدد من المنظمات المعنية بالتعليم العالىي،سواء الإقليمية أو الدولية.

Advertisements

وصرح المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس الأمناء، أن المنتدى يناقش العديد من القضايا المهمة التي تستهدف الارتقاء بالتعليم العالي في مصر وتعظيم عائد الاستثمار، مما سيكون له عظيم الأثر في مواجهة التحديات التي يواجهها التعليم العالى، خاصة في ظل التحول الرقمي الذى يشهده العالم حاليًا.

وأضاف الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة بأن المنتدى يعد فرصة متميزة تفتح الطريق أمام الجامعات لتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.

جدير بالذكر أنه قد شارك في فعاليات المنتدي أكثر من 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.