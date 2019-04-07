شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» و«مصر تستطيع» توقعان بروتوكول تعاون لاستقدام خبراء عيون من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة مصر تستطيع، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى، وذلك تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن التعاون وفقاً لبروتوكول الموقع يشمل إطلاق قوافل مشتركة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء، واستقدام الخبراء من العلماء والأطباء المصريين بالخارج لإجراء عمليات العيون الكبرى بالمجان، وكذلك تشخيص وإجراء جراحات القلب بالمجان لغير القادرين في جميع المستشفيات المتخصصة، وذلك انطلاقاً من دعم جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية التي تهدف خدمة شعب مصر وخاصة غير القادرين.
وأوضح «عبد الفتاح» أن التعاون يشمل تدريب شباب الأطباء في مجال طب وجراحة العيون على أحدث ما توصل له العلم في التشخيص وطرق العلاج ويشمل التدريب محاضرات نظرية، بالإضافة إلى ورش عمل لتحقيق أكبر قدر من الأستفادة بالمشاركة بين المؤسستين.
شهد توقيع البروتوكول السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والخبير العالمي المهندس هاني عازر الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، والدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، والدكتورة شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية عدد من العلماء والشخصيات العامة والإعلاميين.
كانت هذه تفاصيل خبر «صناع الخير» و«مصر تستطيع» توقعان بروتوكول تعاون لاستقدام خبراء عيون من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.