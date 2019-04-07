شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يتحدث عن العلاقات المصرية الأفريقية بجامعة عين شمس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عدة مواقف تدل على استعادة مصر لمكانتها التاريخية في القارة الأفريقية بعد غياب طويل منها إختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 وكذلك حصولها على تنظيم كأس أمم افريقيا لعام 2019، وإيضاً حصول اللاعب المصرى محمد صلاح، على جائزة أحسن لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالى.

وقال «فائق» الذي شغل منصب وزير الإعلام الأسبق ومهندس السياسية المصرية في أفريقيا بعد ثورة 1952- قبيل مشاركته غداً الاثنين، في الندوة التي تقيمها كلية الألسن جامعة عين شمس بعنوان «العلاقات المصرية الأفريقية الماضي.. الحاضر.. المستقبل».

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي تطلقها الشعبة على مدار العام الدراسي بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، وتستهدف تعريف الطلاب بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر تجاه شقيقاتها الأفريقيات في مختلف المجالات، بحضور السفراء المصريين الذين عملوا في القارة الأفريقية، وأساتذة الجامعات المصرية ورؤساء الجاليات الأفريقية ومراكز البحوث والمجلات العلمية المهتمة بالشأن الأفريقي.